Спряха за ремонт шести брок на АЕЦ "Козлодуй"

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.

Това съобщават от атомната електроцентрала на официалната си страница и допълват, че спирането е извършено на 3-ти март.

Новите устройства, които ще бъдат монтирани, са изработени от материали, аналогични на оригиналните. Изпитанията, проведени в независими лаборатории, доказват, че използваните материали са с необходимите качества.

След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график. Натоварването му е 1048 мегавата, е видно в сайта на атомната електроцентрла.