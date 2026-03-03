IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Руски блогър си позволи немислимото: Постави под въпрос военната сила на Москва

Кирил Фьодоров направи коментарите си на живо и пред многобройни телевизионни зрители

03.03.2026 | 12:02 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Гост в руската държавна телевизия се осмели да направи немислимото. В предаването на фанатичния кремълски пропагандист Владимир Соловьов, от всички хора, военният блогър Кирил Фьодоров постави под въпрос военната сила на Москва - на живо и пред многобройни телевизионни зрители. Според репортаж на украински новинарски портал, той говори открито за слабостите на руската армия и дори похвали Украйна.

Фьодоров се появи в скандалното предаване на Владимир Соловьов, в което от началото на руската агресивна война Соловьов многократно е заплашвал руски войски да нахлуят в Париж и Берлин и многократно е призовавал за използване на руски ядрени оръжия срещу страните от НАТО. Вместо обаче да отправи обичайните похвали за руските въоръжени сили, гостът се отклони от официалния наратив.

Думите на Фьодоров вероятно са предизвикали ужас в Москва. На всичкото отгоре той похвали техническите възможности на Украйна.

"И за съжаление, те са много добри в това", каза той, визирайки украинските операции с дронове. Той анализира подробно: "Вижте как поддържат стабилно изображението. Изображението от техните радио дронове остава стабилно практически дори докато не са близо до земята. Те имат по-сложни релейни станции, значително по-голяма устойчивост на електронна война. Те имат базова станция, която едновременно управлява оптични и FPV дронове."

Бяха обсъдени и западни сателитни системи. Един от участниците отбеляза:

"Starlink е широко разгърнат… Предимството на тези комуникационни системи е техният голям обхват и много леко тегло - можете да ги скриете навсякъде."

След това дойде сензацията: Федоров говори за възможни технологични партньорства и каза:

"Трябва да обединим сили със страни, с които няма да влезем в конфликт - например по отношение на използването на същите сателити. Очевидно не с близки съседи. Не изключвам война с Китай."

Тази забележка директно противоречи на позицията на Кремъл, че Китай е стабилен и стратегически партньор. Според украинския онлайн портал dialog.ua, Федоров впоследствие е бил отстранен от предаването. Украинският блогър Денис Казански сподели откъси от разговора онлайн, описвайки го като необичаен момент на откритост по руската държавна телевизия. Няма официално изявление от руските власти.

Тагове:

руски блогър Кирил Фьодоров Войната в Украйна Москва Украйна
