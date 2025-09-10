Адвокатът на Никола Бургазлиев: Той е публично осъден преди съда да се произнесе

Защитата на Никола Бургазлиев се засили седмица след смъртта на Христина и очакваните по-тежки обвинения към 18-годишния младеж. Днес се очаква да бъде предявено новото обвинение – за причиняване на смърт и телесни повреди при евентуална умисъл, след като в кръвта му бяха открити следи от марихуана.

Адвокатът на Никола остро разкритикува действията на прокуратурата. Според адвокат Галина Колева държавното обвинение е произнесло публична присъда над клиента ѝ преди съдът да се е произнесъл, а повдигнатото по-тежко обвинение за евентуална умисъл е правно несъстоятелно.

„Прокуратурата осъди Никола вчера без съд, без присъда. Тя директно го осъди и каза на гражданите той колко ще лежи в затвора“, заяви Колева пред Нова тв.

Тя подробно обясни правната същност на евентуалния умисъл, като подчерта, че за неговото доказване е необходимо извършителят да е предвиждал вредоносния резултат, но да го е неглижирал и съзнателно да е продължил с деянието си. Според нея, това е невъзможно в конкретния случай.

„От започване и довършване на деянието са 4-5 секунди. Прокуратурата следваше да обясни как в тези секунди се е формирал този евентуален умисъл, развил и осъществил по отношение на Бургазлиев“, подчерта тя.

Защитата постави под съмнение и твърденията за употреба на наркотици, изнесени на брифинг от прокуратурата.

„Никола е задържан непосредствено след извършване на деянието, тоест на 14 август около 13:00 часа. Кръвната проба е взета на 15 август около 7:30, тоест около 30 часа след извършване на деянието. Означава ли това, че се твърди, че той е пушил в условията на задържането си?“, попита риторично адвокат Колева. Тя допълни, че клиентът ѝ категорично отрича да е употребявал марихуана или други упойващи вещества.