Доживотен затвор грози Николай Бургазлиев, убил Христина с АТВ

От 13 до 20 години или доживотен затвор грозят Николай Бургазлиев, блъснал петима души с АТВ в Слънчев бряг, след като един от пострадалите, Христина, издъхна в болницата.

Срещу него е повдигнато най-тежкото обвинение от окръжната прокуратура - за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

"Новото обвинение, което е повдигнато на Бургазлиев, касае причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно такова, като деянието е извършено след употреба на наркотични вещества", обясни той. "Случаят е квалифициран като особено тежък. Законът предвижда от 13 до 20 години затвор или доживотен."