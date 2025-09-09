IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доживотен затвор грози Николай Бургазлиев, убил Христина с АТВ

Срещу него е повдигнато най-тежкото обвинение

09.09.2025 | 15:42 ч. Обновена: 09.09.2025 | 18:22 ч. 64
Доживотен затвор грози Николай Бургазлиев, убил Христина с АТВ

От 13 до 20 години или доживотен затвор грозят Николай Бургазлиев, блъснал петима души с АТВ в Слънчев бряг, след като един от пострадалите, Христина, издъхна в болницата. 

Срещу него е повдигнато най-тежкото обвинение от окръжната прокуратура - за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

"Новото обвинение, което е повдигнато на Бургазлиев, касае причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно такова, като деянието е извършено след употреба на наркотични вещества", обясни той. "Случаят е квалифициран като особено тежък. Законът предвижда от 13 до 20 години затвор или доживотен." 

