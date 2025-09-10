IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мирчев: Обществото не вярва на полицията, трябват оставки

Според него случая в Русе е трябвало да се разследва като битов инцидент

10.09.2025 | 08:57 ч. Обновена: 10.09.2025 | 09:07 ч.
Искаме да се спре да се политизира темата с побоя над шефа на полицията в Русе. Бойко Борисов го определи като битов инцидент. И така трябваше да продължи разследването. Не министър Даниел Митов да пътува и да прави изказвания. Това заяви пред bTV Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

"Може да се окаже, че записите, които изкараха БГ Елфи, са единствените, които са налични и най-чисти като картина."

"Има индикации, че няма качествени записи от мястото, което значи, че те няма да могат да се ползват като доказателство", допълни депутатът.

"Не можем да се сърдим на обществото, че не вярва на полицията. Всички слухове, които се пуснаха за инцидента, не бяха оборени по никакъв начин."

Помните случая с Дебора - снимки излязоха още първите дни, седмица по-късно няма кадри на полицейския шеф, коментира Мирчев.

"В полицейската сводка няма нито дума за случая. Всички виновни по веригата да подадат оставки."

