Борисов не се готви да бъде втора цигулка, доколко здрава е спойката между ПП и ДБ?

"Интригата е голяма. Едно голямо политическо животно е излязло на сцената, което предизвиква смут в джунглата – това е Румен Радев и неговата "Прогресивна България". Обикновено когато човек, пък и животните се страхуват, те стават много агресивни. Предполагам, че това ще се отрази в кампанията".

Това коментира пред БНР политологът Петър Чолаков, който очаква остра кампания със скандали, спорове, грозни изпълнения и сцени.

"Колкото повече Борисов и Пеевски скачат с бутонките срещу Радев, толкова повече ще го героизират и консолидират всички свои противници при него. Сега го играят по такъв начин, за да могат да създадат интригата или спекулациите, че в един следващ парламент биха могли да работят заедно с него, което пък ще има негативен ефект върху Радев, че той едва ли не ще се споразумее с Борисов и Пеевски", отбеляза той.

"Борисов може да свири само първа цигулка – той така смята. Да се готви за това да бъде втора цигулка е абсурд. Той похвали листите на Радев, което е в контекста на това, че кметове, свързани с ГЕРБ, започват да се ослушват и да се оглеждат да преминават към Радев. Това се прави с цел да не се всява паника", изказа мнението си политологът и напомни, че понякога втората цигулка може да стане първа и обратното много бързо:

"Много тежка е царската корона в този случай. Радев може и да я понесе, да има попътен вятър и всичко да е по мед и масло, но може да се окаже и обратното. Това не трябва да го забравяме, защото сме го виждали".

При ПП-ДБ остават вътрешните противоречия и въпросът доколко здрава е спойката с ДБ, подчерта още Петър Чолаков. По думите му не са силни и добри посланията на коалицията към избирателите.

"Остава вярна старата истина – че ако се разделят с ДБ, много по-лесно вълкът ще ги изяде".

Според политолога кандидатските листи не са с нищо по-различни от наблюдаваното през предишни години. "Заради липсата или намаляването на интереса към политическите партии, към политическата система много политически формации включват в листите си популярни личности – дали са спортисти, дали са поп изпълнители, дали са рапъри – това е нещо, което често наблюдаваме", обясни той и добави:

"За момента като че ли няма някакви големи скандали с някакви промъкнали се в стадото черни овце, но сигурно ще се намери някой. Към момента се държи фронта".

Според него ще има символни битки в някои избирателни райони. По думите му това се прави целенасочено и ще повиши интереса на избирателите.

Политологът смята, че връщането на Владислав Горанов в политиката е било почти "в кърпа вързано". А за Стефка Костадинова, която влиза в листите на ДПС-НН, отбеляза, че е направила много за България, но тепърва предстои да се види как би действала в следващия парламент.

"Прогресивна България" е с много силно изразен мажоритарен профил, посочи Чолаков и изтъкна, че интересът към формацията е заради личността на Румен Радев. "Предстои да видим колко ще бъде популистката доза в програмата на "Прогресивна България", каза той.

Според него времето, в което хората внимателно четат програмата на една или друга политическа сила, отдавна е отминало:

"По-голямата част от политическите сили, особено по-новите, представят програмите си в интернет в стил 1-2-5 точка с по едно изречение и това е. Хората се ориентират за програмата от посланията, които излизат в медиите", коментира политологът.