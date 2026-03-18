Дербито ЦСКА - Левски ще се играе на Светли понеделник

БФС пусна програмата до края на редовния сезон

18.03.2026 | 14:44 ч. Обновена: 18.03.2026 | 14:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Спортно-техническата комисия на БФС определи програма за последните 3 кръга от редовния сезон в Първа и Втора лига. Дербито между ЦСКА и Левски от последния 30-и кръг от редовния сезон на Първа лига ще се проведе на 13 април – Светли понеделник, втория ден от великденските празници, от 16:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”. 

Решение на Спортнота-техническа комисия на БФС:
                    
Предвид Решение на Лицензионната комисия при БФС от 18.03.2026 година и съгласие на ФК от ППФЛ/efbet Лига/ от 09.01.2026 година, ПФК Септември София ще провежда домакинските си срещи до края на сезон 2025/2026 от първенството на ППФЛ/efbet Лига/ на СК „ДИТ“ Драгалевци в светлата част на денонощието.                    

Срещата от  25-ти кръг на ВПФЛ/Mr Bit/, между отборите на ПФК ЦСКА II Сф и ПФК Хебър 1918 Пз, по програма на 21.03.2026 г от 15.30 часа, се отлага.
                    
Приема предложената програма от 28-ми до 30-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:                    

XXVIII кръг  
                  
03.04 /петък/ 

Локомотив 1926 Пд - Локомотив 1929 Сф, 19.45 часа

4.04 /събота/ 

  • Арда 1924 - Монтана 1921, 14.30 часа 
  • Ботев Пд - Спартак 1918 Вн, 17.00 часа
  • Берое СЗ - ЦСКА, 19.30 часа  

5.04 /неделя/    

  • Черно море Вн - Славия 1913, 14.30 часа
  • Добруджа 1919 - Левски, 17.00 часа   
  • Лудогорец 1945 - ЦСКА 1948 Сф, 19.30 часа  

    
06.04/понеделник/    

Септември Сф - Ботев Вр, 17.00 часа

XXIX кръг

08.04 /сряда/    

  • Монтана 1921 - ЦСКА, 18.00 часа   
  • Ботев Пд - Локомотив 1926 Пд, 20.30 часа

09.04 /четвъртък/

  • Локомотив 1929 Сф - Берое СЗ, 15.30 часа   
  • Лудогорец 1945 Рз - Черно море, 18.00 часа   
  • Левски - Арда 1924, 20.30 часа 

10.04 /петък/    

  • Спартак 1918 Вн - Добруджа 1919 Дч, 13.00 часа  
  • ЦСКА 1948 - Ботев Вр, 15.30 часа   
  • Славия 1913 - Септември Сф, 18.00  часа

XXX кръг

13.04 /понеделник/    

  • ЦСКА - Левски, 16.00 часа 
  • Берое СЗ - Локомотив 1926 Пд, 19.00 

14.04 /вторник/    

  • Ботев Вр - Локомотив 1929 Сф, 18.00 часа  
  • Добруджа 1919 - Ботев Пд, 20.30 часа

15.04 /сряда/    

  • Черно море - ЦСКА 1948, 18.00 часа  
  • Арда 1924 - Лудогорец 1945, 20.30 часа  

16.04 /четвъртък/    

  • Септември Сф - Спартак 1918 Вн, 17.00 часа  
  • Монтана 1921 - Славия 1913, 19.30 часа  
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

