Дербито ЦСКА - Левски ще се играе на Светли понеделник

Спортно-техническата комисия на БФС определи програма за последните 3 кръга от редовния сезон в Първа и Втора лига. Дербито между ЦСКА и Левски от последния 30-и кръг от редовния сезон на Първа лига ще се проведе на 13 април – Светли понеделник, втория ден от великденските празници, от 16:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”.

Предвид Решение на Лицензионната комисия при БФС от 18.03.2026 година и съгласие на ФК от ППФЛ/efbet Лига/ от 09.01.2026 година, ПФК Септември София ще провежда домакинските си срещи до края на сезон 2025/2026 от първенството на ППФЛ/efbet Лига/ на СК „ДИТ“ Драгалевци в светлата част на денонощието.

Срещата от 25-ти кръг на ВПФЛ/Mr Bit/, между отборите на ПФК ЦСКА II Сф и ПФК Хебър 1918 Пз, по програма на 21.03.2026 г от 15.30 часа, се отлага.



Приема предложената програма от 28-ми до 30-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

XXVIII кръг



03.04 /петък/

Локомотив 1926 Пд - Локомотив 1929 Сф, 19.45 часа

4.04 /събота/

Арда 1924 - Монтана 1921, 14.30 часа

Ботев Пд - Спартак 1918 Вн, 17.00 часа

Берое СЗ - ЦСКА, 19.30 часа

5.04 /неделя/

Черно море Вн - Славия 1913, 14.30 часа

Добруджа 1919 - Левски, 17.00 часа

Лудогорец 1945 - ЦСКА 1948 Сф, 19.30 часа



06.04/понеделник/

Септември Сф - Ботев Вр, 17.00 часа

XXIX кръг

08.04 /сряда/

Монтана 1921 - ЦСКА, 18.00 часа

Ботев Пд - Локомотив 1926 Пд, 20.30 часа

09.04 /четвъртък/

Локомотив 1929 Сф - Берое СЗ, 15.30 часа

Лудогорец 1945 Рз - Черно море, 18.00 часа

Левски - Арда 1924, 20.30 часа

10.04 /петък/

Спартак 1918 Вн - Добруджа 1919 Дч, 13.00 часа

ЦСКА 1948 - Ботев Вр, 15.30 часа

Славия 1913 - Септември Сф, 18.00 часа

XXX кръг

13.04 /понеделник/

ЦСКА - Левски, 16.00 часа

Берое СЗ - Локомотив 1926 Пд, 19.00

14.04 /вторник/

Ботев Вр - Локомотив 1929 Сф, 18.00 часа

Добруджа 1919 - Ботев Пд, 20.30 часа

15.04 /сряда/

Черно море - ЦСКА 1948, 18.00 часа

Арда 1924 - Лудогорец 1945, 20.30 часа

16.04 /четвъртък/

Септември Сф - Спартак 1918 Вн, 17.00 часа

Монтана 1921 - Славия 1913, 19.30 часа