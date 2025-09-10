Нов пожар в Рила, гори в района над Илийна река

Нов голям пожар гори в Рила планина - в района на Природен парк "Рилски манастир". Пламъците бушуват на над 2200 метра надморска височина в района над Илийна река.

Пожарът е възникнал вчера към 18.30 часа, съобщи Катя Табачка, говорител на Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

На терен работят 45 огнеборци от Кюстендил и София.

В гасенето днес ще се включат и два хеликоптера от летището в Пловдив. Предполагаемата причина за възникването на пламъците е мълния. Пожарът е далеч от Рилския манастир и населените места в района, каза още Табачка, цитирана от БНР.

Военнослужещи от Сухопътните войски участваха вчера в пожар на територията на Национален парк „Рила“. Пожарът възникна на 28 август в района на симитлийското село Долно Осеново.