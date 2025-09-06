IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС и днес участва в гасенето на пожара в Рила

Вертолетът е излетял в 10:31 часа

06.09.2025 | 13:38 ч. Обновена: 06.09.2025 | 15:31 ч. 3
БГНЕС

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара на територията на Национален парк "Рила", съобщиха от Министерството на отбраната.

Вертолетът е излетял в 10:31 часа, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район в землището на село Горно Осеново, община Симитли. 

Участието на хеликоптера и военнослужещите в погасяването на пожара в Рила е по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.

Пожарът възникна преди няколко дни в Рила планина на територията на Национален парк "Рила", в района на симитлийското село Долно Осеново. 

