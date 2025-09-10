Градското изкуство на Све Янков променя облика на Студентски град

Снимка: Димитър Кьсемарлиев 1 / 19 / 19

Студентски град се превръща в галерия на открито със стенописите на Све Янков. Фасадите на блок 23 ще "говорят“ със сюжети, вдъхновени от познанието и любовта към книгите.

Трансформацията е част от инициативата „Кръговрат на познанието“ на фондация Visionary за промяна облика на квартала и за даване поле за професионална изява на студенти от сферата на стенописа, съобщават от екипа. Проектът има амбицията не просто да промени визията на квартала, а да създаде платформа за изява и обмен между млади творци и утвърдени художници, да превърне студентското пространство в място на съвременно културно съдържание.

В рамките на проекта, в периода 5–17 септември, ще бъдат изрисувани фасади с височина до шест етажа – всяка от тях своеобразна глава от една визуална книга, посветена на познанието. Всяка стена ще отнеме около седмица работа.

Първият от двата епизода на проекта е финансиран от Програма „Европа“ – 2025 на Столична община и включва стенопис от съвременния художник Све Янков, както и дискусионен форум, посветен на ролята на градското изкуство като трансформираща сила.