Радев: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение

Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО, написа президентът Румен Радев в социалната мрежа "Екс".

Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро, допълва държавният глава.

По-рано днес и от Министерството на външните работи също излязоха с позиция по случая в "Екс". В нея се казва, че България е единна в пълна солидарност с Полша.