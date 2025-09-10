IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение

Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа

10.09.2025 | 18:24 ч. Обновена: 10.09.2025 | 19:23 ч.
Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО, написа президентът Румен Радев в социалната мрежа "Екс". 

Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро, допълва държавният глава.

По-рано днес и от Министерството на външните работи също излязоха с позиция по случая в "Екс". В нея се казва, че България е единна в пълна солидарност с Полша. 

