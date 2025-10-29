IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Григор Димитров и Ейса Гонсалес се радват на нов домашен любимец

Българинът вече се завърна на корта

29.10.2025 | 10:33 ч. 0
Снимка: Getty Images

Връзката между Григор Димитров и Ейса Гонсалес се заздравява все повече и повече, като двамата вече споделят грижите за първото си бебе. 

Разбира се, говорим за четириног домашен любимец, който Гонсалес показа на феновете си преди дни в своите истории в Instagram. 

Моделът, който само преди дни беше част от ревюто Vogue World: Hollywood в Paramount Studios в Лос Анджелис, се похвали пред последователите си, че с Гришо са се сдобили с красиво кученце, което е откраднало сърцата им. Дакелът е с бежова козина и кафяви петънца по кожата, а очите му са толкова мили, че могат да разтопят всеки, който погледне в тях. На снимката, която Гонсалес публикува в профила си, мъничето е легнало върху пухено бял одеяло и гледа право в камерата. 

„Нашето момче“, написа актрисата и модел, като отбеляза и приятеля си Григор Димитров. Той, от своя страна, публикува същата снимка в своите истории, доказвайки че е един горд татко на косматото бебче. Името на кученцето е Пеперони, като феновете се надяват да виждат още повече от него в профилите на родителите му. 

Част от почитателите на Гришо стискат палци „момченцето“ да се появи и на някоя от тренировките на тенисиста. Димитров постепенно се завръща към корта след дългата почивка след контузия, от която се лекуваше от август насам. Тогава, по време на мача си с Яник Синер от турнира „Уимбълдън“, българинът бе принуден да се откаже, след като получи травма в рамото. Тогава той водеше с два сета, като имаше реални шансове да победи световния номер 1.

