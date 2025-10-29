Радев: България цени приноса на Йордания за деескалация на конфликта в Близкия изток

България високо цени приноса на Йордания за деескалация на военния конфликт в Близкия изток и за укрепване на стабилността в региона, заяви държавният глава Румен Радев на среща в Рияд с престолонаследника на Йордания принц Ал Хюсеин бин Абдула. Двамата разговаряха в рамките на деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", домакин на който е Кралство Саудитска Арабия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Румен Радев изрази съпричастността на страната ни за последователната политика на Йордания за оказване на помощ за бежанците от Палестина, което има огромно значение за ограничаване на миграционните потоци към Европа и изисква своевременна подкрепа от страна на Европейския съюз и международната общност.

По време на срещата Румен Радев изрази и високата си оценка за проведената през април 2025 г. среща на високо равнище в София „Акаба за Балканите“, домакини на която бяха българският президент и кралят на Йордания Абдула Втори, посветена на предизвикателства пред сигурността в нашия регион, борбата с нелегалната миграция, радикализацията и тероризма.

Румен Радев е на посещение в Саудитска Арабия за участие в международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

Междувременно президентите на България и Косово - Румен Радев и Вьоса Османи, обсъдиха теми от дневния ред на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция на държавите от Западните Балкани. Двамата разговаряха в рамките на деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", домакин на който е Саудитска Арабия.

Неотклонният стремеж на Косово към изграждането на стабилни институции и задълбочаване на регионалното сътрудничество е в интерес както на страните от Югоизточна Европа, така и на Европейския съюз, и заслужава признание и подкрепа, заяви Радев на срещата.

Обща бе позицията, че напредъкът на страните, кандидатстващи за членство в ЕС, следва да бъде отчитан на основата на собствените им постижения и на реално извършените реформи. Във връзка с това президентът Радев отбеляза политическия и обществен консенсус в Косово в подкрепа на европейската интеграция на страната, както и системните действия на институциите в тази насока.

По време на срещата българският държавен глава изрази и признателността си към президента Османи за предприетите действия в подкрепа на българската общност в Косово, както и за нейното институционално приобщаване, съобщиха от прессекретариата.