Областният на София и Симеон Сакскобургготски обсъдиха бъдещето на "Врана"

Стефан Арсов, областен управител на София се срещна с Н.В. Цар Симеон II. Срещата е с цел да се обсъдят конкретните мерки за развитие на едно от най-емблематичните зелени пространства на столицата – парк "Врана", подобрения в инфраструктурата и нови обществени събития, инициативи за популяризиране на мястото като символ на модерна София, която съхранява и почита своето наследство.

Арсов очерта своята стратегическа амбиция - "Врана" да се превърне в истински културен и обществен център - място, където история, природа и съвременност се преплитат в полза на гражданите, пише БНР.

"Парк “Врана“ е жива връзка между миналото и бъдещето на столицата. Наш дълг е да го съхраним, но и да го развием - като дом на културата, знанието и обществеността", подчерта областният управител Стефан Арсов.

Симеон Сакскобурготски приветства плановете на областна администрация и подчерта готовността си за активно съдействие. Той изрази увереност, че "Врана" е повече от парк – тя е дух, история и символ на София.

Паркът има не само историческа, но и сантиментална стойност за Симеон, тъй като е създаден именно от неговия дядо – цар Фердинанд I, припомнят от Областната администрация, пише БНР.