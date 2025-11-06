Общественият съвет за Национална детска болница подаде оставка

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка. Това съобщи на брифинг пред Министерство на здравеопазването председателят на съвета проф. Иван Литвиненко.

В Съвета имаше 11 членове и всички се оттеглят.

"Основните причини за решението ни са липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение. Както и „реактивността по отношение на въпросите, които трябва да осъществят целостта на проекта – не само сграда, но и това, което трябва да я насити със съдържание. Винаги сме били на разположение и сме изразявали компетентното си мнение. Това е извършвано от целия този орган – Обществения съвет – на абсолютно доброволни начала. И, пак казвам, в продължение на две години работа, но липсата на информация е единия от мотивите за оставката ни", допълни Литвиненко.

По думите му членовете на Съвета са с убеждението, че паралелно със строителството на сградата трябва да се осигури персонал, който да работи в нея.

"Да се види кои хора, кои структури, колко специалисти и колко специалисти по здравни грижи са необходими, без да се нарушат други функционалности в страната", обясни професорът. „Напоследък има известно раздвижване по строителството, но ние стоим някак встрани от процеса. Повярвайте ми – за някои неща научаваме от медиите. А в крайна сметка ние сме тези, които трябва да гарантираме прозрачността на процеса”, подчерта Литвиненко.

„Последно ни беше отказан достъп до заданието за конкурса за проектиране. Ще го научим чак когато стане публично достъпно – т.е. в момент, в който няма да можем да реагираме на евентуални неточности или пропуски. А ние смятаме, че именно това е наше задължение", допълни председателят на Съвета.

В продължение на повече от половин година и в няколко поредни писма, от Съвета са настоявали в екипа да бъде включен поне един архитект – дори само като наблюдател, за да има представа как вървят нещата, но в продължение на 5-6 месеца не получили отговор на искането си.

Остават без отговор ключови въпроси

Ще бъде ли болницата търговско дружество?

Как ще се осигури устойчивото ѝ финансиране?

Как ще бъдат привлечени и запазени педиатрите и сестрите, без това да разруши съществуващите детски клиники?

Ще има ли изобщо реформа на детското здравеопазване, или ще съберем механично отделения от София в нова сграда?

Няма диалог с екипите на детските клиники. Няма реален процес на обсъждане. Няма гаранция, че ще бъде създадена истинска детска болница. Като лекари, професионалисти и граждански активисти, посветили доброволно времето си на Обществения съвет през последните две години и половина, за нас компромис с тази цел е недопустим, посочват подалите колективна оставка днес.

Какво постигна Общественият съвет

Осигури публичен достъп до аналитичните доклади на международния консорциум IDOM.

Допринесе за решение на Народното събрание от 14 февруари 2024 г., което задължи МЗ да отчита напредъка по проекта всеки месец.

Стимулира експертни обсъждания с педиатри от цялата страна.

Изведе като приоритет кадровата криза, инфраструктурата и транспортната свързаност на бъдещата болница.

Общественият съвет беше създаден преди две години и половина с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.