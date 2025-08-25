Парк “Врана” премина под управлението на Областната администрация

Парк “Врана” вече официално премина под управлението на Областна администрация София. Това съобщи областният управител Стефан Арсов с пост в социалната мрежа Фейсбук. По думите му това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините бездействие и занемаряване от страна на СО.

“Ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата”, се казва още в съобщението на Арсов.

В поста си областният управител казва още, че в приемо-предавателния протокол от страна на Столична община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години. Арсов даде и примери: състоянието на част алеения път, водещ до двореца, е в много лошо състояние; им счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка; лошо състояние на ботанически видове с висока екологична и културна стойност и други.

“Липсват още технически данни за важни за парка елементи като поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление”, добавя областният управител. Според Арсов липсват адекватни социални и културни инициативи в парк “Вранa”, както и преустановен обществен транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на

Арсов пое ангажимент дворецът “Врана” да се превърне в сигурно, красиво и вдъхновяващо място. “Работим активно по културния календар на парка – концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, които ще оживят “Вранa” и ще го направят притегателен център за култура и отдих. И най-важното – входът ще бъде свободен за всички“, добави Арсов.