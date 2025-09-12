Технополис започва да приема предварителни поръчки за новите модели iPhone 17

12.09.2025 г., София, Най-мощните и усъвършенствани устройства на Apple – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новият ултратънък iPhone Air могат да бъдат предварително поръчани от хипермаркети Технополис, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app. Клиентите ще могат да заявят предварително своя предпочитан модел от 12 септември, след 15:00 часа, а доставките ще започнат от 19 септември.

Технополис с удоволствие представя новия iPhone 17, който включва иновативната предна камера Center Stage, по-голям и по-ярък дисплей с ProMotion до 120Hz, както и новия чип A19 за подобрена производителност. Наред с него, напълно новият iPhone Air впечатлява с изключително тънък и лек дизайн, професионално ниво на производителност, повишена издръжливост, усъвършенствани предна и задна камера и страхотен живот на батерията през целия ден.

За тези, които търсят върховното изживяване с iPhone, новите iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max надграждат още повече, с впечатляващ нов дизайн, задвижван от чипа A19 Pro – осигуряващ най-добрата досега производителност, камери от ново поколение и най-дългия живот на батерията в iPhone досега.

Към серията iPhone се присъединява и новата гама Apple Watch. Apple Watch Series 11 въвежда следене на съня с точкова оценка, до 24 часа живот на батерията и дисплей, който е два пъти по-устойчив на надраскване. Apple Watch SE 3 предлага усъвършенствани здравни функции, Always-On дисплей и бързо зареждане – всичко това на изключителна цена. За тези, които искат повече, Apple Watch Ultra 3 предлага впечатляващи 42 часа живот на батерията и нови мощни здравни показатели.

Завършек на продуктовата гама са новите AirPods Pro 3 с нов дизайн, изключително качество на звука, удобно и сигурно прилягане в ухото, измерване на пулса по време на тренировки и удължен живот на батерията.

Повече информация относно дизайна, характеристиките и цените може да откриете във физическите магазини на Technopolis в България, на сайта technopolis.bg и в мобилното приложение на Technopolis.

