Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

Поройният дъжд е продължил около половин час

12.09.2025 | 16:09 ч. Обновена: 12.09.2025 | 17:01 ч. 0
БГНЕС

Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем, съобщи кметът на общината Недко Кулевски. Проливният дъжд е валял в продължение на 30-40 минути. Няма данни за нанесени щети по инфраструктурата в града, съобщава БТА.

Екип на пожарната почиства шахтите, за да може водата по уличните платна да се оттече.

Кметът Кулевски посочи още, че няма сигнали към този момент за нанесени щети по селскостопанската продукция.

В община Рудозем дъжд не е падал повече от месец и половина. 

 

Тагове:

Рудозем градушка пороен дъжд
