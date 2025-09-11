Съдът ще гледа мерките за неотклонение на Коцев, Барбутов и Рафаилов в петък

Две съдебни дела с обществен интерес ще гледа Софийският градски съд в петък, 12 септември, предаде репортер на БГНЕС.

Първо е делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, който иска да бъде изменена мярката му за неотклонение. Второто е също за изменение на мярка за неотклонение, искането е внесено от Петър Рафаилов и Никола Барбутов.

Благомир Коцев получи обвинения за корупционни престъпления и от два месеца е в ареста. Междувременно неговият заместник - Диян Иванов, вече бивш зам.-кмет, оттегли първоначалните си показания с мотива, че са дадени пред Антикорупционната комисия под натиск. Два месеца след акцията на КПК във Варна Иванов отново излезе с публикация в социалните мрежи, в която обясни, че след като е депозирал отказа и е поискал нов разпит в присъствието на адвокат и съдия, никой от прокуратурата не го е потърсил.

През деня, както и вечерта Инициативата „Правосъдие за всеки“ организира поредни протести в подкрепа на подсъдимите.

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов е обвинен за участие в организирана престъпна група, предлагане на подкуп, и че в съучастие с експерта по обществени поръчки Петър Рафаилов е предложил на кметовете на "Младост" и "Люлин" да им бъдат изпратени експерти, които да ги съветват при изготвянето на документи за обществените поръчки с благоприятни за определени фирми условия, пише БГНЕС.