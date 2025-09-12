IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нужно е по-справедливо разпределение на средствата на малките населени места

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов

12.09.2025 | 20:15 ч. Обновена: 12.09.2025 | 23:10 ч. 6
Снимка: БГНЕС

„Малките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на финансовия ресурс на общинско ниво и ясен системен подход, които да стимулират просперитета на регионите“.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на откриването на Националния форум на малките населени места. 

Събитието се провежда в Обзор, под негов патронаж, а организатори са Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България. 

Министър Иванов призова присъстващите на форума народни представители и кметове да се обединят около създаването на дългосрочна стратегия за стимулиране развитието на малките населени места с визия и хоризонт поне до 2050-та година.

„Можете да разчитате на пълна подкрепа и партньорство в мое лице, като министър на регионалното развитие, и в лицето на моя екип. Защото именно МРРБ трябва да бъде „гръбнакът“ на устойчивото развитие на малките населени места. В този смисъл нашите усилия са насочени към осигуряване на условия за това – както нормативни, така и икономически, които да стимулират просперитета на регионите“, каза още Иванов, цитиран от БГНЕС.

