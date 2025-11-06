Жена е пребита до смърт на строеж в София

Жена е починала след побой в София, престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ във вторник.

Жертвата е на 41 години.

Извършителят е охранител на строежа, съобщава Нова тв. Той е нанесъл удари на жената, която по-късно губи живота си от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан.

Първоначално арестуваният е отрекъл действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му.

Жертвата е от София и е била обявена за издирване.