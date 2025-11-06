IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена е пребита до смърт на строеж в София

Има задържан, жертвата е била ибявена за издирване

06.11.2025 | 15:25 ч. Обновена: 06.11.2025 | 15:25 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Жена е починала след побой в София, престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ във вторник.

Жертвата е на 41 години.

Извършителят е охранител на строежа, съобщава Нова тв. Той е нанесъл удари на жената, която по-късно губи живота си от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан. 

Първоначално арестуваният е отрекъл действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му. 

Жертвата е от София и е била обявена за издирване. 

софия убийство
