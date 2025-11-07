Облачно и с валежи остава днес, с температури до 15°-18°

Облачно и с валежи ще бъде днес, на повече места преди обед в Североизточна България, а в Северозападна България количествата ще са по-значителни, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България – от североизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°, максималните - между 11° и 16°, в София – около 12°.

Атмосферното налягане е около средното за месеца, ще продължи да се понижава.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 15°-18°. Температурата на морската вода е от 15° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд. По най-високите части на Западна Стара планина и Рила дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 4°.

През почивните дни ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони – и с намалена видимост. Ще има и валежи, в събота на много места в страната, повече като количество в крайните югозападни райони, в неделя – главно в Източна България и в планините в Югозападна.

В събота вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, а в неделя в Източна България – от юг-югозапад. С южния вятър температурите ще се повишат, повече в източните райони, където дневните ще достигат до 20°-22°; минималните в източната половина от страната ще са относително високи – до 15°-16°, в западната - предимно между 4° и 9°.