Жена бе спасена при пожар в Сливен

Сигнал за пожар е подаден днес в 15:48 ч. в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Огънят е възникнал на третия етаж в административна сграда в центъра на града, на ул. „Георги С. Раковски“. На място са изпратени три екипа на пожарната и една линейка. Спасена е жена с помощта на автомеханична стълба.

За щастие, няма пострадали, потвърждават от БТА.