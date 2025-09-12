IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена бе спасена при пожар в Сливен

Огънят е възникнал в административна сграда в центъра на града

12.09.2025 | 19:22 ч. Обновена: 12.09.2025 | 20:07 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Сигнал за пожар е подаден днес в 15:48 ч. в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Огънят е възникнал на третия етаж в административна сграда в центъра на града, на ул. „Георги С. Раковски“.  На място са изпратени три екипа на пожарната и една линейка. Спасена е жена с помощта на автомеханична стълба.

За щастие, няма пострадали, потвърждават от БТА.

