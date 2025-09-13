Служители на Тръмп ще свържат смъртните случаи на деца с ваксините срещу COVID

Здравните власти, назначени от Тръмп, планират да свържат ваксините срещу COVID със смъртта на 25 деца, тъй като обмислят ограничаване на достъпа до ваксините, съобщи в петък Washington Post, позовавайки се на четирима души, запознати с въпроса, цитира Ройтерс.

Констатациите изглежда се основават на информация, подадена до федералната система за докладване на нежелани събития от ваксини (VAERS), която съдържа непроверени съобщения за странични ефекти или лоши преживявания с ваксини, се добавя в доклада.

Служителите на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) и Центровете за контрол и превенция на заболяванията рутинно анализират VAERS и други данни за мониторинг на безопасността, заяви Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ в отговор по имейл.

Докато данните за безопасността на ваксините не бъдат споделени публично, това трябва да се счита за “чиста спекулация“, се добавя в изявлението.

Регулаторните органи в повече от 90 държави не са идентифицирали нови или неразкрити опасения при деца или бременни жени за ваксината срещу COVID на Moderna, съобщи компанията в имейл отговор.

В изявление Pfizer заяви, че ваксината, разработена с BioNTech, е била приложена на повече от милиард души, включително възрастни, юноши и деца, и е генерирала “надеждни данни, които показват благоприятен профил на безопасност“.

Novavax заяви пред Ройтерс, че клиничните данни и реалните доказателства за ваксината срещу COVID са на разположение на FDA, CDC, “заедно с десетки регулаторни органи по целия свят и научни и медицински експерти в общественото здраве“.

В интервю за CNN миналата седмица, комисарят на FDA Марти Макари заяви, че “има деца, починали от ваксината срещу COVID“, позовавайки се на самооценката на базата данни VAERS.

Министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши, дългогодишен критик на ваксините, значително отмени препоръките за ваксина срещу COVID. Агенцията отмени рутинните насоки за ваксинация за здрави деца, тийнейджъри и бременни жени и макар че одобри ваксините за всички над 65 години, тя стесни допустимостта при по-младото население до хора с придружаващи заболявания.

Обновената инжекция Spikevax на Moderna е разрешена за бебета на шест месеца и повече с поне едно придружаващо заболяване, докато актуализираната версия на Comiraty на Pfizer и BioNTech беше одобрена за лица на възраст от 5 до 64 години с поне едно високорисково заболяване. Разрешението за спешна употреба от 2022 г. на ваксината срещу COVID за деца под 5-годишна възраст беше отменено.