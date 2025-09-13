IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Година от трагедията на авиобаза “Граф Игнатиево": Водеща версия все още няма

Петко Димитров и Венцислав Дункин загинаха, изпълнявайки сложна маневра

13.09.2025 | 09:00 ч. Обновена: 13.09.2025 | 10:06 ч. 18
Година от трагедията на авиобаза “Граф Игнатиево": Водеща версия все още няма

Измина една година от инцидента в авиобаза "Граф Игнатиево", при който загинаха пилотите Петко Димитров и Венцислав Дункин. Разследването по случая продължава. Срокът за приключването му от Военно-окръжната прокуратура в Пловдив е удължен, а водеща версия за трагедията и до момента няма.

Посмъртно майор Димитров беше повишен във военно звание подполковник, а старши лейтенант Венцислав Дункин - в капитан. Двамата загинаха едва седмица преди планираната сватба на по-младия пилот.

Учебно-тренировъчният самолет L-39 "Албатрос" излита в 12:17 ч. на 13 септември 2024 година, а в него са двамата летци - майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин. Двамата се готвят за участие в авиошоу по случай 20-тата годишнина от приемането на България в НАТО. Точно в 12:30 часа, след сложна маневра, машината се разбива на летището.

Военните са в шок. Загиналите пилоти са сред асовете в професията, а по данни на министъра на отбраната, самолетът е технически изправен.

"Това са инструкторите, които обучават пилоти, така че това са най-добрите ни пилоти в 12-а база. Самолетът преди полет се проверява, технически изправен е излетял, да, той е реновиран, капитало-възстановителен ремонт е извършен", обясни тогава Атанас Запрянов, припомня БНТ.

Свързани статии

До трагедията се стига след изпълнение на сложна фигура, наречена "кубинска осморка" - маневра, добре позната и на двамата летци. Според експерти, самолетът не е успял да набере достатъчно скорост при критично ниска височина на полета преди вертикално издигане.

Разчитането на черната кутия също показа, че вероятна причина за катастрофата е полет на пределно ниска височина преди вертикално издигане. Месец след трагедията разследващите от Военна полиция обявиха, че вината е на загиналите пилоти, които влезли грешно в маневрата и имали секунда и половина да катапултират. От прокуратурата обаче обявиха, че тази информация по никакъв начин не ангажира продължаващото досъдебно производство.

"Решаващите секунди са 7. Това е моментът, в който може би нещата вече стават необратими, но кой е виновен за това, тепърва ще се установява", коментира през октомври 2024 г. майор Христо Анчев - Военно-окръжна прокуратура Пловдив.

Година по-късно разследването по случая продължава, а водеща версия за инцидента няма.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

авиобаза Граф Игнатиево пилоти самолет сложна маневра инцидент Петко Димитров Венцислав Дункин
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem