Зеленски: Русия показва нежелание да спре войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев.
Лидерът на Украйна проведе среща, на която присъстваха съветници от Обединеното кралство, Германия, Франция и Италия.
“Русия не само показва пълно нежелание да прекрати войната, но това ескалира до степен на реална заплаха за Европа, като изстрелва дронове над Полша. Ето защо е изключително важно да се финализира разработването на гаранции за сигурност възможно най-скоро”, написа Зеленски в Х.
I met with the Advisors of the leaders of the United Kingdom, Germany, France, and Italy to thank them for their support of Ukraine and for their efforts on developing security guarantees.
Not only does Russia show utter unwillingness to end the war, but it is also escalating to… pic.twitter.com/FvlEzoT9vv— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 12, 2025
Президентът на Украйна добави, че по време на срещата е било обсъдена и готовността на страната да сподели опит и да допринесе за колективната отбрана на НАТО.
“Предлагаме да работим заедно за прихващане на всички руски цели”, каза още Зеленски.
Той благодари за помощта от страна на партньорите, както и за съвместните усилия за постигането на справедлив мир.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.