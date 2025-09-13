IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Русия показва нежелание да спре войната

Това ескалира до реални заплахи за Европа, добави той

13.09.2025 | 07:30 ч. Обновена: 13.09.2025 | 08:32 ч. 37
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев.

Лидерът на Украйна проведе среща, на която присъстваха съветници от Обединеното кралство, Германия, Франция и Италия.

“Русия не само показва пълно нежелание да прекрати войната, но това ескалира до степен на реална заплаха за Европа, като изстрелва дронове над Полша. Ето защо е изключително важно да се финализира разработването на гаранции за сигурност възможно най-скоро”, написа Зеленски в Х.

Президентът на Украйна добави, че по време на срещата е било обсъдена и готовността на страната да сподели опит и да допринесе за колективната отбрана на НАТО.

“Предлагаме да работим заедно за прихващане на всички руски цели”, каза още Зеленски.

Той благодари за помощта от страна на партньорите, както и за съвместните усилия за постигането на справедлив мир.

