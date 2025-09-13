IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Областният управител Мартин Мачев: Плевенчани искат да имат вода

Осигурена е вода за детските градини и училищата, добави той

13.09.2025 | 09:30 ч. Обновена: 13.09.2025 | 10:06 ч. 14
Кадър bTV

Новият областен управител на Плевен Мартин Мачев заяви, че кладенецът при село Ясен е с дебит 10 литра в секунда и ще бъде включен във водопроводната мрежа на Плевен от следващата седмица. “Водата е годна за пиене”, каза пред bTV Мачев.

Неговата идея и тази на колегите му била с малки стъпки да се увеличи периода, в който в града има вода. Сега вода има сутрин и вечер от по 3 часа. Не достигали 200-220 литра в секунда. 

Другата мярка е да се подмени водопроводната мрежа. Вече започнала и подмяна на тръбите. Водопреносната мрежа в града предстои да бъде подменена.

Според областният управител язовир "Черни Осъм" трябва да бъде изграден. Финансирането на тази дългосрочна мярка щяло да бъде от държавата. Изграждането ще продължи да продължи няколко години. Мачев обясни, че разбира опасенията на хората, но за него този язовир щял да помогне при бъдещи водни кризи. 

Мачев каза още, че първият учебен ден в Плевен ще бъде присъствен. Осигурена е вода за детските градини и училищата.

“Плевенчани искат да имат вода, не искам да се връщам назад”, увери Мачев. 

Плевен безводие областен управител язовир Черни осъм водна криза
