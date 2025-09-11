Осигурена е вода за училища и детски градини в Плевен

Новият областен управител на Плевен Марин Мачев заяви пред БНТ, че утре се очаква да излязат резултатите от пробите за качеството на водата от разкрития вчера първи сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен. Ако резултатите са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа.

По думите на Мачев това е първи готов сондаж и се работи по още два. “Започват ремонти на проблемни тръби по ВИК мрежата. Кризата с водата в Плевен обаче е далече от решение и хората в града имат вода само по няколко часа сутрин и вечер”, добави новият областен управител на Плевен.

Осигурена е вода за училища и детски градини и се очаква новата учебна година да започне присъствено въпреки кризата. Председателят на кризисния щаб Емил Пеев коментира, че тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби на вода и каква от лошата инфраструктура.

Областният управител заяви, че училищата са започнали да си поръчват хидрофорните системи. Мачев добави, че е осигурена вода за всички училища, детски градини и ясли, което е много важно, за да има присъствено и нормално протичане за учебните часове за децата.

"По-голяма част от загубата е от изтичане на вода, а не от кражби, те тепърва се установяват, извършват се проверки по сигнали на граждани с представителите на ВиК и органите, които могат да вземат мерки", допълни Емил Пеев, председател на Кризисната комисия.