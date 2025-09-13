Стоматолог за детските зъби: Ежедневната орална хигиена е необходимост

Все по-малки деца страдат от кариес и неговите усложнения. Според стоматологът д-р Богомил Андонов най-важна е профилактиката.

“Когато си хапват нещо сладко, родителите да не ги плашат - ще ходиш на зъболекар. Посещението за профилактичен преглед децата не го възприемат като отрицателно преживяване. Когато първият контакт на децата е свързан с решаване на проблем, психологическата травма остава задълго", заяви специалистът в съботното издание на "България сутрин".

Андонов подчерта, че ежедневната орална хигиена за едно дете не трябва да е задължение, а необходимост. "Примерът трябва да идва от родителите - като полагат ежедневни грижи за оралното си здраве, това ще правят и децата", подчерта стоматологът.

"Четките за зъби са част от редовната орална хигиена, има и други средства - конец, вода за уста. Детските зъби също имат междузъбни пространства. На пазара има четки за зъби, които успяват да достигнат до тези места, въпрос на избор е", каза д-р Андонов пред Bulgaria ON AIR.

"Важно е в пастата за зъби да има съставки за конкретното орално заболяване или което желаем да превантираме. Най-важно е да има четка и паста, независимо какви са те, и да бъдат използвани редовно и правилно", добави стоматологът.

