„Добруджа” с трета победа в първенството през сезона

Томаш Силва отбеляза дебютния си гол през първото полувреме и „Добруджа” (Добрич) спечели с 2:0 срещу „Спартак” (Варна) в първи мач от 14-ия кръг на българската футболна лига. Така новаците в елита записаха десетата си точка и остават на една зад намиращите се на 14-о и 15-о място Ботев (Пловдив) и Септември (София), пише gol.bg.

„Добруджа” записа трета победа в първенството през сезона и първа от 8 август, когато надигра претендента за титлата ЦСКА 1948 на стадион "Дружба". Добричлии надделяха над Бдин (Видин) със 7:2 във вторник в мач от 1/16-финалите на турнира за Купата на България и вече са в серия от две поредни победи.

„Добруджа” бе далеч по-активният отбор в атака в началото на мача и създаде няколко положения в първите десетина минути, а най-големият пропуск бе на Томаш Силва с удар покрай дясната греда.

Домакините продължиха да контролират играта и успяха да стигнат до гол в 35-ата минута. Матеус Леони направи двойно подаване със Силва и проби по лявото крило, след което отново върна на португалеца. Той стреля необезпокояван към долния десен ъгъл на вратата на Максим Ковальов и се разписа за 1:0. Това бе дебютен гол на Силва с екипа на добричлии, за които изигра шести мач.

„Добруджа” направи още един голям пропуск чрез Леони на старта на второто полувреме, но стигна до втори гол чрез Ивайло Михайлов. Той получи топката след центриране на Лукас Соареш от дясното крило и се разписа с глава за крайното 2:0. Този резултат остави Спартак на осмо място с 16 точки.