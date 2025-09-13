Протест в София срещу полевите тестове за наркотици

Пред сградата на Народното събрание в София се проведе протест срещу прилагането на полевите тестове за наркотици, които често пъти подават фалшиво положителни резултати. Според протестиращи, тяхното прилагане е ненадеждно и води до несправедливи обвинения и тежки последици.

Основното им искане е да бъде спряно извършването на арести за 24 часа, ако са само на базата на положителен полеви тест без кръвна проба, както и да не се отнема шофьорската книжка н водачите преди излизането на кръвните резултати. Също така, протестиращите искат и гаранции, че лабораторните изследвания на пробите ще са готови до 14 дни от вземането им.

По данни на омбудсмана само за последния месец жалбите за фалшиво положителни резултати от полеви тестове за наркотици са над 60. / БГНЕС