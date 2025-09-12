IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Увисналата уста на Тръмп отново породи слухове, че е претърпял инсулт

Той посети Мемориала на Пентагона заедно с първата дама Мелания

12.09.2025 | 20:00 ч. Обновена: 12.09.2025 | 20:05 ч.
Нови опасения за здравето на Доналд Тръмп се появиха след последната му публична изява с първата дама Мелания Тръмп на служба по случай 24 години от ужасяващите атаки на 11 септември. Когато в четвъртък президентът на САЩ се обърна към тълпа от военнослужещи и семейства на жертви в Мемориала на Пентагона близо до Вашингтон, хората в социалните мрежи не можеха да не забележат нещо необичайно във външния му вид.

Потребителите в социалната мрежа Х бързо предположиха, че устата на Тръмп е видимо увиснала на дясната страна на лицето му, което предизвика опасения относно физическото и психическото здраве на 79-годишния президент. Други обаче осъдиха слуховете за здравето като нечувствителни, настоявайки, че Тръмп просто е изглеждал разтърсен след убийството на съюзника си Чарли Кърк в университета Юта Вали в сряда.

“Изглежда сякаш е получил лек инсулт. Това не е еднократно изражение, той е в това състояние от 30 минути”, коментира потребител в Х по повод снимките на Тръмп.

“По време на церемонията на 11 септември Тръмп заспиваше. Също така, докато си почиваше, лицето му започна да се хлъзга на една страна“, написа друг човек в X, добавяйки, че президентът не изглежда добре.

Свързани статии

Друг потребител обаче твърди, че Тръмп просто е изглеждал “уморен и притеснен“ от последните събития. По време на службата Тръмп отдаде почит на консервативния активист Чарли Кърк, който беше застрелян само на 31 години. “Много ни липсва“, каза Тръмп пред тълпата. “И все пак не се съмнявам, че гласът на Чарли и смелостта, която той вложи в сърцата на безброй хора, особено млади хора, ще живеят“.

Тръмп също така обяви, че ще награди посмъртно Кърк с Президентския медал на свободата - най-високото отличие, което може да бъде дадено на цивилен в Америка. Междувременно военният министър Пийт Хегсет сравни Кърк с онези, които загубиха живота си на 11 септември.

От Белият дом все още не са коментирали последните конспиративни теории относно здравето на Тръмп.

 

