Протестиращите от "Възраждане" тръгнаха на шествие в София

13.09.2025 | 18:24 ч. Обновена: 13.09.2025 | 19:26 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Участниците в организирания от "Възраждане" протест срещу правителството тръгнаха на шествие в София. То потегли от сградата на БНБ, където говориха лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, евродепутатът Петър Волгин и други участници в протеста.

Протестиращите се спряха за кратко пред историческата сграда на Народното събрание със скандирания "Оставка", след което продължиха, минавайки през Орлов мост, и продължавайки в посока Националния стадион "Васил Левски" по бул. "Христо и Евлоги Георгиеви". Те скандират също "Искаме си лева, не на еврото".

В обръщението към протестиращите лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов ги призова в четвъртък следобед да бъдат отново на площада и да бойкотират парламента, като не допуснат народните представители да излязат от сградата след очакваното гласуване по вота на недоверие.

