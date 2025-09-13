IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Боят на летището в София завърши с повдигнато обвинение

13.09.2025 | 18:36 ч. Обновена: 13.09.2025 | 19:26 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 54-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди, съобщиха от прокуратурата. 

Днес в търговски обект на Терминал 1 на Летище „Васил Левски“ – София, обвиняемият Е.К. ударил с бутилка в главата и с ръце в тялото Я.Г., вследствие на което му причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено по хулигански подбуди – обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари.

Свързани статии

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. 

С постановление на дежурен прокурор Е.К. е задържан за срок до 72 часа. 

Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem