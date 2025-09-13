Мъж е в болница след снощната катастрофа на “Цариградско”

Един пострадал от снощната катастрофа на бул. “Цариградско шосе” в София. Камионът се е движел в насрещното платно. Инцидентът е станал в 23:30 ч., след като лекият автомобил се удря в предната част на камиона, който по това време мие част от пътното плътно на булеварда, съобщава БНТ.

Водачът на автомобила е настанен в болница. Той е 30-годишен, съобщава МВР. Към момента не е ясно какво е неговото състояние. От СДВР заявиха, че тестовете за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

Свързани статии Челен удар между кола и камион късно снощи

От Столичната община заявиха, че фирмата-изпълнител има ангажемент да осигури организацията на движението по време на извършване на дейности по чистотата и че такъв инцидент не се е случвал от 10 години насам.