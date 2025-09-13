IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Мъж е в болница след снощната катастрофа на “Цариградско”

Лека кола и камион се удариха челно в късните часове

13.09.2025 | 14:30 ч. Обновена: 13.09.2025 | 14:46 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Един пострадал от снощната катастрофа на бул. “Цариградско шосе” в София. Камионът се е движел в насрещното платно. Инцидентът е станал в 23:30 ч., след като лекият автомобил се удря в предната част на камиона, който по това време мие част от пътното плътно на булеварда, съобщава БНТ.

Водачът на автомобила е настанен в болница. Той е 30-годишен, съобщава МВР. Към момента не е ясно какво е неговото състояние. От СДВР заявиха, че тестовете за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

Свързани статии

От Столичната община заявиха, че фирмата-изпълнител има ангажемент да осигури организацията на движението по време на извършване на дейности по чистотата и че такъв инцидент не се е случвал от 10 години насам.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Цариградско шосе катастрофа камион лека кола пострадал София
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem