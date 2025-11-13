IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Безплатни профилактични урологични прегледи в МБАЛ "Княгиня Клементина"

Те ще се извършват през ноември и декември

13.11.2025 | 06:00 ч. 0
Снимка: ГЕРБ

Безплатни профилактични урологични прегледи ще има в МБАЛ "Княгиня Клементина" – София  през ноември и декември. В месеца на мъжкото здраве и в подкрепа на международната инициатива Movember заместник-председателят на Столичния общински съвет и член на Комисията по здравеопазване д-р Ваня Тагарева посети отделението по урология на болничното заведение, посочиха от пресцентъра на ГЕРБ. 

"Прегледите ще продължат до края на годината и са ключови за превенцията на рака на простатата", заяви Тагарева по време на посещението си.

Инициативата на общинската болница цели да повиши информираността сред мъжете за заболяванията и рисковете, свързани с тях, да ги стимулира да посещават ежегодно кабинетите за профилактични прегледи и да ги насърчи към ранното откриване на урологични заболявания, сред които често са доброкачествената простатна хиперплазия и възпалителните заболявания на пикочно-половата система.

Прегледите се извършват след предварително записване, като пациентите могат да се запишат онлайн.

