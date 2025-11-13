Безплатни профилактични урологични прегледи в МБАЛ "Княгиня Клементина"

Безплатни профилактични урологични прегледи ще има в МБАЛ "Княгиня Клементина" – София през ноември и декември. В месеца на мъжкото здраве и в подкрепа на международната инициатива Movember заместник-председателят на Столичния общински съвет и член на Комисията по здравеопазване д-р Ваня Тагарева посети отделението по урология на болничното заведение, посочиха от пресцентъра на ГЕРБ.

"Прегледите ще продължат до края на годината и са ключови за превенцията на рака на простатата", заяви Тагарева по време на посещението си.

Инициативата на общинската болница цели да повиши информираността сред мъжете за заболяванията и рисковете, свързани с тях, да ги стимулира да посещават ежегодно кабинетите за профилактични прегледи и да ги насърчи към ранното откриване на урологични заболявания, сред които често са доброкачествената простатна хиперплазия и възпалителните заболявания на пикочно-половата система.

Прегледите се извършват след предварително записване, като пациентите могат да се запишат онлайн.