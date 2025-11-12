Военните цели на Русия се простират отвъд териториалните победи в Източна Украйна

Когато през последните седмици руснаците най-накрая започнаха да превъзхождат числено украинците в Покровск, градът лежеше в руини, а тела бяха наредени по улиците.

Бруталната битка за украинския град сочи към крайните цели на руския президент Владимир Путин във войната и обяснява защо мирните усилия на президента Тръмп досега са се провалили, пише WSJ.

Тръмп апелира и към двете страни да спрат убийствата и се стреми да използва преговори за територия, за да уреди спора. За Путин обаче войната е много повече от региона в Източна Украйна, където се водят по-голямата част от боевете.

Русия е готова да понесе огромни човешки загуби с надеждата, че това ще изтощи Украйна от ресурсите и волята ѝ да продължи да се бори. В крайна сметка, лидерът на Кремъл иска да си възвърне политическото влияние над Киев, да си върне статута на Русия като велика сила и да си осигури място в историята, казват руски наблюдатели.

„Тръмп се опитва да реши проблем, но Путин, както ни беше казано, се консултира с Петър Велики, Иван Грозни и Екатерина Велика за своята визия“, каза Уилям Кортни, доцент-старши сътрудник в Rand и бивш посланик на САЩ. „Той мисли от имперски гледни точки.“

В последните разговори САЩ се фокусираха върху Донбас като един от елементите на евентуално мирно споразумение, надявайки се, че Путин може да се съгласи да спре кръвопролитията, ако Киев отстъпи останалата част от територията в Източна Украйна.

Но тесният фокус върху територията подценява значението на руското господство над Украйна за Путин. Месеци преди да започне инвазията, Путин написа дълго есе, в което твърди, че руснаците и украинците са „един народ“. Той постави под въпрос държавността на Украйна, заявявайки, че страната е творение на съветския болшевишки лидер Владимир Ленин.

„Украйна не е просто съседна държава за нас, тя е неотменна част от нашата собствена история“, каза той в телевизионно обръщение, отправено дни преди войските му да преминат границата.

Руският лидер, който наблюдаваше разпадането на СССР от Източна Германия, където работеше като офицер на КГБ, нарече разпадането на Съветския съюз „най-голямата геополитическа катастрофа на 20-ти век“ – събитие, което е от по-голямо значение за кремълския лидер от двете световни войни и Холокоста.

За Путин и неговото поколение краят на Съветския съюз превърна страната, която се възприемаше като равностойна на Америка, потопена в бедност и унижение. Американски бизнесмени дойдоха в страната, за да забогатеят от разпродажбата на държавни активи, докато западните политици изнасяха лекции на зараждащата се Русия за човешките права и демокрацията. Москва наблюдаваше как бившите ѝ сателити се отклоняваха на запад, присъединявайки се към Европейския съюз и Организацията на Северноатлантическия договор.

„Путин води тази война от принцип, за да отмени резултата от Студената война и да върне Русия към признатата ѝ позиция на велика сила“, каза Руслан Пухов, основател на московския мозъчен тръст за отбранителна и оръжейна промишленост „Център за анализ на стратегии и технологии“.

Не е изненадващо, че при Путин култът към личността на Йосиф Сталин се завърна, възхвалявайки съветския диктатор, който се срещна със западни лидери в Ялта и Потсдам към края на Втората световна война, за да раздели територията, окупирана от нацистка Германия. Там Сталин успя да превърне военните успехи на Москва във войната в по-големи териториални претенции и признание от Запада на сфера на влияние, която се простира далеч отвъд собствените граници на страната с множество комунистически сателити в Източна Европа.

Когато Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска по-рано тази година, руските медии представиха срещата на върха като поредната среща на велики сили. Путин успя да убеди Тръмп, че прекратяването на огъня трябва да бъде второстепенно спрямо дългосрочно политическо решение, точно такова, което би отговорило на оплакванията на Русия.

„Аляска сама по себе си беше голям външнополитически успех за Путин, още повече с придружаващите я призраци на Ялта“, каза Пухов.

За Русия великите сили разполагат с ресурсите и военната мощ, за да диктуват условия на по-малките държави. Това беше позицията, която Москва зае в ранните дни на войната, когато руските и украинските преговарящи се срещнаха. Кремъл не беше готов да приеме нищо по-малко от ограничения върху размера на украинската армия и нейния арсенал. Преговорите скоро се провалиха.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди Тръмп, че амбициите на Путин не са фокусирани единствено върху придобиването и разработването на повече земя. Едностранното анексиране на Крим, полуостровът на Черно море в Украйна, от Путин през 2014 г., не беше достатъчно и източният Донбас, който Путин сега изисква, вероятно също няма да бъде, каза той, доказвайки необходимостта от гаранциите за сигурност, за които той и други европейски лидери призовават от Белия дом.

Желанието на Тръмп да сключи сделка с Русия не остана незабелязано в Москва

Докато Путин може да не е склонен да прави отстъпки по отношение на Украйна, Русия се опита да убеди американската администрация да отмени санкциите. Не е случайно, че Кремъл е възложил на ръководителя на фонда за преки инвестиции на страната, Кирил Дмитриев, задачата да привлече вниманието на съветника на Тръмп, а именно Стив Уитков , друг магнат в областта на недвижимите имоти.

На една от първите срещи между американски и руски представители в Рияд, бившият инвестиционен банкер показа пред телевизионните камери списък, в който изброяваше проектите, от които американският бизнес е загубил, и колко пари им е струвало това.

Всъщност, всеки сериозен дипломатически ангажимент трябва да отговори на някои от опасенията на Кремъл относно бъдещето на Украйна и границата с НАТО, каза Самюъл Чарап, опитен наблюдател на Русия и старши политически анализатор в Rand.

„Въпросите не са по същество свързани със завземане на територия“, каза той. „Трябва да имате някакво принципно споразумение по тези общи въпроси.“

Но през последните седмици темпото на мирните преговори все повече разочарова Тръмп. На среща със Зеленски миналия месец той отказа да погледне картите, които украинският лидер донесе със себе си. Междувременно нарастващият разрив с Путин предизвика публичен обмен на завоалирани заплахи относно ядрения арсенал на двете страни.

След като Путин рекламира 15-часово изпитание на руска крилата ракета, която е едновременно способна да носи ядрено оръжие и захранвана с ядрено оръжие, Тръмп отправи собствено искане.