Мъж почина, след като бе блъснат на пешеходна пътека във Враца

Мъж на 88 години почина, след като бе блъснат от лек автомобил на пешеходна пътека. Това съобщи в бюлетина си Областна дирекция на МВР във Враца.

В неделя - 14 септември, около 13:10 ч. във Враца лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека възрастния мъж.

Автомобилът е бил управляван от 41-годишен жител на Враца.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни, посочват от полицията и допълват, че пешеходецът е починал в линейка на път за болнично заведение.

По случая е образувано досъдебно производство.