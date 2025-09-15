IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж почина, след като бе блъснат на пешеходна пътека във Враца

88-годишният човек е издъхнал в линейката на път за болницата

15.09.2025 | 12:33 ч. Обновена: 15.09.2025 | 13:36 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 88 години почина, след като бе блъснат от лек автомобил на пешеходна пътека. Това съобщи в бюлетина си Областна дирекция на МВР във Враца. 

В неделя - 14 септември, около 13:10 ч. във Враца лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека възрастния мъж. 

Автомобилът е бил управляван от 41-годишен жител на Враца.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни, посочват от полицията и допълват, че пешеходецът е починал в линейка на път за болнично заведение.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

