Ангел Найденов успокоява: Няма пряка заплаха за страната

Руските дронове в Полша не са случайност, заяви бившият министър на отбраната

15.09.2025 | 22:12 ч. Обновена: 16.09.2025 | 00:06 ч. 12
България официално заявява готовност да защитава въздушното си пространство, включително и срещу руски дронове, като според управляващите суверенитетът на страната е гарантиран.

"Аз запазвам, обаче, един здравословен скептицизъм по отношение на нашите способности и по отношение на почти всички, ако не всички страни в НАТО, нещо, което видяхме при действията срещу дроновете в полското въздушно пространство. Очевидно е необходимо да бъде реорганизирана и попълнена системата за противовъздушна отбрана в този най-нисък слой на защитата на въздушното пространство от бавно движещи се, сравнително нисколетящи обекти с бързо променяща се траектория, каквито са дроновете", коментира бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването "Денят ON AIR".

Относно масираното навлизане на дронове в полското въздушно пространство на 10 септември, Найденов е категоричен, че това не е случайност или грешка, а целенасочена провокация и демонстрация на възможности от страна на Русия.

"Не е инцидент, не е грешка, не е случайност. Не може да бъде нахлуването в рамките на повече от 6 часа, близо 7 часа, на 19 летящи обекта във въздушно пространство, случайност или грешка. Това е демонстрация. Демонстрация на възможности от страна на Руската федерация. Очевидно дронове, които могат да покрият достатъчно голямо разстояние, за да нахлуват в полското въздушно пространство, в това число прелитайки над територията на Беларус", каза Найденов пред Bulgaria ON AIR.

"Както винаги сме казвали и подчертават и в Министерството на отбраната - няма пряка заплаха за сигурността на страната, но рискове винаги има", отбеляза Найденов.

