НАТО ще изстреля “Източен страж“ в отговор на руска атака с дронове срещу Полша

НАТО ще стартира нова инициатива за възпиране, наречена “Източен страж“, в отговор на атаката с дронове на Русия срещу Полша, обяви генералният секретар на военния алианс Марк Рюте.

“Източен страж“ ще добави гъвкавост и сила към нашата позиция и ще покаже ясно, че като отбранителен съюз винаги сме готови да се защитаваме. Уверен съм в силата и способностите на този съюз“, каза Рюте на пресконференция в централата на НАТО в Брюксел.

На 10 септември руски дронове прекосиха въздушното пространство на Полша по време на мащабна атака срещу Украйна. Полски и натовски самолети свалиха няколко безпилотни самолета, което беше първият път, когато НАТО се сблъска с руски дронове от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Говорейки заедно с върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексус Г. Гринкевич, двамата похвалиха реакцията на алианса за инцидента, описвайки я като “бърза“ и “решителна“.

Руската атака не само разкри очевидни пропуски в противовъздушната отбрана на НАТО, но и повдигна въпроси дали тя може ефективно да направи достатъчно, за да възпре бъдещи атаки от Русия.

Най-малко 19 дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а три или четири бяха свалени от полски и натовски самолети. Според съобщенията, ракети “Сайдвиндер“ на цена от около 400 хиляди долара за бройка са били използвани за сваляне на евтини руски дронове от шперплат и пяна, струващи само 10 хиляди долара всеки.

Рюте заяви, че оценката на инцидента все още продължава, но в подготвеното си изявление не спомена, че атаката на Русия е била умишлена.

“Независимо дали действията на Русия са били умишлени или не, Русия е нарушила въздушното пространство на НАТО“, каза шефът на НАТО.