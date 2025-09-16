IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч подаде оставка

Тя му бе поиската от регионалния министър Иван Иванов

16.09.2025 | 12:38 ч. Обновена: 16.09.2025 | 12:55 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч Данаил Събевски, заяви за БТА, че е подал оставка. Това стана след като вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Събевски да освободи заемания от него пост.

Причина за искането на регионалния министър е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.

Свързани статии

От 15 септември в Ловеч бе въведен режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, информираха по-рано от ВиК – Ловеч.

Водоподаване се осигурява за града от 6:00 до 23:00 часа, а за квартал "Гозница" – от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.

Въведени са и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ВиК – Ловеч Данаил Събевски Иван Иванов воден режим
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem