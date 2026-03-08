IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Григор Димитров загуби от Карлос Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Той отстъпи пред световния №1 с 2:6, 3:6

08.03.2026 | 09:32 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Григор Димитров отпадна във втория кръг на турнира на твърди кортове от сериите „Мастърс 1000" в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд от 9.4 милиона долара. Българинът отстъпи с 2:6, 3:6 пред световния номер 1 Карлос Алкарас.

Миналата година Димитров достигна до осминафиналите в Индиън Уелс, където отпадна отново от испанеца. Двубоят продължи 67 минути.

Димитров допусна пробив за 1:3 в първия сет, а след това Алкарас реализира още един брейк за крайното 6:2. Втората част вървеше без пробиви до 4:3 в полза на испанеца, който тогава нанесе решителния удар, като проби подаването на българина, а след това затвори мача още при първия си мачбол.

Българинът реализира един ас срещу шест за Алкарас. Испанецът допусна само две двойни грешки, докато Димитров направи пет.

Следващото участие на Димитров ще бъде на турнира от сериите „Мастърс 1000" на твърди кортове в Маями (САЩ), който ще се проведе от 18 до 29 март. Миналата година той достигна до полуфиналите на надпреварата, където отстъпи на Новак Джокович (Сърбия).
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Григор Димитров Карлос Алкарас Индиън Уелс
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem