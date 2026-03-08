IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иран заяви, че е способен да издържи поне шест месеца интензивна война

Вече са поразени над 200 американски и израелски обекта в региона

08.03.2026 | 09:14 ч. Обновена: 08.03.2026 | 09:22 ч. 136
Снимка: архив, БГНЕС

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е способен да издържи „поне шест месеца интензивна война“ срещу САЩ и Израел, предаде Франс прес.

В изявлението на КГИР се посочва, че от миналата събота - 28 февруари, когато силите на Техеран започнаха да нанасят ответни удари след началото на съвместната израелско-американска операция, вече са поразени над 200 американски и израелски обекта в региона.

„Въоръжените сили на Иран са способни да издържат поне шест месеца интензивна война при сегашното темпо на операциите“, заяви говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Али Мохамад Наини, цитиран от иранската агенция Фарс.
(БТА)

 

