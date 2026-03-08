IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Иран е отговорен за удара по девическо училище, взел над 160 жертви

Те са много неточни, както знаете, с техните боеприпаси, каза американският президент

08.03.2026 | 08:21 ч. 27
Снимка: архив, БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп обвини Иран за удара по иранско девическо училище в южната част на страната, взел над 160 жертви, предаде ДПА.

Държавният глава каза пред репортери на борда на президентския самолет "Еър Форс 1", че не САЩ стоят зад удара.

"По мое мнение, базирано на това, което съм видял, (ударът) е дело на Иран. Те са много неточни, както знаете, с техните боеприпаси. Те не са прецизни, за каквото и да става въпрос. Това го направи Иран", посочи той.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет, който пътуваше заедно с Тръмп, обяви, че САЩ водят разследване по случая.

Тръмп девическо училище Иран
