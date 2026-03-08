Тръмп: Иран е отговорен за удара по девическо училище, взел над 160 жертви

Американският президент Доналд Тръмп обвини Иран за удара по иранско девическо училище в южната част на страната, взел над 160 жертви, предаде ДПА.

Държавният глава каза пред репортери на борда на президентския самолет "Еър Форс 1", че не САЩ стоят зад удара.

"По мое мнение, базирано на това, което съм видял, (ударът) е дело на Иран. Те са много неточни, както знаете, с техните боеприпаси. Те не са прецизни, за каквото и да става въпрос. Това го направи Иран", посочи той.

Свързани статии САЩ удариха училище в Иран, загинаха над 160 деца

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет, който пътуваше заедно с Тръмп, обяви, че САЩ водят разследване по случая.