Повреден дрон е унищожен в Черно море на 80 км източно от Варна

По време на операцията са участвали вертолет, катер и кораб на родните ВМС

16.09.2025 | 14:45 ч. Обновена: 16.09.2025 | 14:59 ч. 6
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Повреден надводен дрон е бил унищожен днес на около 80 км източно от Варна във водите на Черно море от Военноморските сили (ВМС), съобщиха от Министерството на отбраната (МО). 

На 15 септември ВМС, във взаимодействие със съюзни сили и средства, откриват повредения дрон. Извършено е разузнаване на обекта, след което е унищожен на 16 септември, при което не се е наблюдавал вторичен взрив. По време на операцията са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района.

От началника на отбраната е било получено разрешение за предприемане на действия по разузнаване, унищожаване и гарантиране на безопасността на корабоплаването, допълват от военното министерство.

На 12 септември специализиран екип от Военноморска база Бургас изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат, изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас. 

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана във връзка с подаден сигнал на телефон 112 за забелязан безпилотен летателен апарат (дрон), самолетен тип, във водата на Северния плаж на Бургас.

Месец преди това - на 12 август, беше обезвреден и дрон, намерен на плаж в Созопол. 

дрон ВМС Черно море МО
