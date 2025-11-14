Борисов за особения управител на "Лукойл": Има достатъчно опит, за да се справи

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред журналисти в Народното събрание, че се надява днес България да получи дерогация за шест месеца така, както е в Германия, по казуса с "Лукойл".
"Виждате, вече се появяват трилионни фондове в Щатите, които говорят за покупка на цялата компания, на целия бизнес. Много е динамично. Това, което мога да ви уверя, и се надявам това да стане в днешния ден, да получим дерогация, такава, каквато е в Германия, за шест месеца, за да можем да свършим всички неща", обясни Борисов.
Той допълни, че след като е преодоляно ветото и е издаден указ, Желязков ще каже след Съвета за сигурност, кое лице ще е особеният управител на "Лукойл".
"Има достатъчно опит, за да се справи. Не е свързан с Пеевски. Избраният човек не е бил министър", каза Борисов.
Попитан за изказването му, че е укривал Цветан Василев, Борисов заяви, че по онова време е бил в опозиция, но не знае защо банкерът се е страхувал от Делян Пеевски.
"При мен обичат хората да идват и да си говорим", пошегува се лидерът на ГЕРБ. "Цветан Василев дойде ей така, да ме види. Като бяха приятели с Пеевски, не идваха при мен, след това идваха."
Попитан дали обмисля ограничаването на бонусите в държавната администрация, той заяви, че е единственият, който като премиер е карал да бъдат върнати, но това може да е добър въпрос за обществен дебат и всички партии да си кажат.
"Отдавна съм се отказал да коментирам кмета на София. Подкрепиха го от ГЕРБ, защото ако не бяха - щеше да каже, че пак му пречим. Резилът му е такъв, че каквото и да предложи - ще го подкрепят, защото софийските граждани са го избрали. Той не е мой кмет. Не искам и капка да падне върху ГЕРБ заради него", обясни Борисов по повод увеличението на синя и зелена зона в София.
"Тези софийски граждани избраха този кмет. Като българи трябва да се научим, че като избираме някой, след това си носим пасивите", допълни той.