IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

От днес: КАТ глобява шофьорите с неподходящи гуми

Акция “Зима” започна на 1 ноември

15.11.2025 | 08:05 ч. 12
От днес: КАТ глобява шофьорите с неподходящи гуми

От днес органите на КАТ може да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми. От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм, съобщава Нова тв.

Законът за движение по пътищата позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.

Традиционната акция “Зима” стартира още на 1 ноември и продължава. От днес от КАТ ще са още по-наблюдателни по отношение изправността на автомобилите. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

КАТ акция Зима зимни гуми шофьори проверки глоби
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem