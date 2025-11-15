От днес: КАТ глобява шофьорите с неподходящи гуми

От днес органите на КАТ може да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми. От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм, съобщава Нова тв.

Законът за движение по пътищата позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.

Традиционната акция “Зима” стартира още на 1 ноември и продължава. От днес от КАТ ще са още по-наблюдателни по отношение изправността на автомобилите.