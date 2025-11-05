Бобърската луна сбъдва мечтите на тези зодии

На 5-и ноември, днес, има пълнолуние в знака на Телец. Събитието се нарича още Боброва луна. Названието е измислено от индианците, тъй като именно през ноември бобрите са най-активни - подготвят се за зимата, като строят язовири и събират храна. Сега е време за стабилност, изобилие и пробиви. Ноемврийската суперлуна ще е една от най-красивите за годината, тъй като ще е най-ярката и най-голямата. Получаваме яснота, оценяваме какво сме постигнали, вярваме в себе си и вървим по пътя, по който сме поели. Енергията ни кара да осъзнаем, че това, което е за нас, ще дойде само, няма да се налага да го преследваме. За някои зодии пълнолунието носи наистина магични моменти. Ето кои са те, според "Parade".

Телец

Идентичността им и житейският им път са на фокус. Решаващ момент за тях, тъй като Вселената се съединява с техните ценности. Комфортът, стабилността и красотата са присъщи на Телците и събитието им го напомня. Ще започнат да виждат резултатите от здравата си работа, ще получат повече увереност и ще знаят, че са на прав път. Нека вярват в това, което строят и създават сега. Може да получат неочаквана подкрепа - финансова възможност, положително взаимодействие с някого, знак, че нещата се развиват добре. Пълнолунието им напомня, че последователността и постоянството са си вид магия. Всяко усилие, което положиха, дори дребно, е забелязано и носи резултати. Търпението им се отплаща, несигурността си отива. Нека спрат да се съмняват в себе си. Да са благодарни - да отпразнуват всичко, което цъфти в живота им, и така ще получат още повече.

Лъв

Те ще имат късмет, що се касае до професионалните цели. Бобровата луна поставя на фокус кариерата им и видимостта им. Напомня им колко са ценни - не защото получават одобрение от другите, а защото светят ярко, когато са истински и верни на себе си. Получават признания, похвали, творчески възможности. Да очакват пробив, който идва в точното време и е свързан с нещо, което им е страст. Пълнолунието ги окуражава да продължават да действат гордно и целеустремено. Могъщ период, в който да си припомнят, че светлината им по естествен път привлича правилните хора и шансове, и успехите идват. Влизат в нов период, в който куражът и постоянството им са забелязани и признати по нов начин. Работата, която тихо вършиха, ще бъде забелязана и ще им се отплати. Нека покажат колко отдадени са били зад кулисите. Трябва да са уверени и да не се съмняват в себе си.

