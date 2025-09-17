Отбранителната индустрия се нуждае от пълна трансформация

Промяната в геополитическата обстановка и текущото напрежение имат много дълбоки корени. Преди повече от 35 години, когато се говореше за „разведряване“, редица структури смениха наименованията си. Сега Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната, което е показателно. Конфликтите и напрежението изискват много повече ресурси да се влагат в отбранителния сектор. Това каза Константин Зографов, регионален вицепрезидент на AFCEA International за Югоизточна Европа и президент на AFCEA Секция "София", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Как гражданската индустрия изпревари отбранителния сектор

Отбранителният сектор се нуждае не просто от развитие, а от трансформация. Военната технология в историята е била двигател за развитие на индустрията. В момента технологиите в гражданския сектор изпреварват военното дело. Факт е, че сателитните комуникации се използват във военни конфликти. Дроновете, разработени за цивилната индустрия, вече също намират широки приложение на бойното поле.

„Ролята на държавата за развитието на отбранителна индустрия в България е значителна, защото основните мощности или са собственост или се контролират от нея. Държавата е тази, която регулира сектора“, коментира гостът.

Според събеседника акцентът в отбранителната индустрия е дигитализацията. Системите за управление са критичния фактор, който дава връзката между оръжията и хората. Космическите технологии не са нов елемент в областта на отбраната, но придобиват все по-голямо значение. Ролята им за разузнаване и събиране на информация е съществена.

Значението на критичната инфраструктура

Инфраструктурата винаги е била обект на военните конфликти. Например, в Украйна виждаме, че основни обекти на поразяване. Това има голямо значение за България, тъй като сигурността в Черноморския регион е нещо, за което държавата е поела ангажимент в НАТО.

Руските атаки са средство за проверка и изучаване на отбранителните системи на противника. Не бих казал, че можем да говорим за пряка заплаха за сигурността.

Мястото на България в европейската отбранителна индустрия

България има сериозен потенциал в сферата на науката и новите технологии. Наличието на суперкомпютри и центрове за развитие на AI в страната дава възможност за включване в международните консорциуми за развитие на отбранителната индустрия. „Българските компании трябва да се възползват от тази възможност“, отбеляза Зографов.

Той допълни, че тези 800 милиарда предвидени за европейска отбрана са необходими, но не можем да се разглеждат като нещо полезно за развитието на индустрията. Влагането им в отбрана няма да доведе до очакваните допълнителни нови работни места, но пък ще допринесе за развитието на нови технологии.

Ролята на AI в отбраната

AFCEA София съществува от 1993-та година. Годишните конференции винаги са с фокус върху националната сигурност и модернизацията на българската армия. „Тази година обект на дискусия ще се колективните системи за сигурност, умното превъоръжаване, интелигентните системи и ролята на AI“, обясни гостът.

Зографов коментира, че изкуственият интелект се използва в технологиите за разпознаване на образи и преформатиране на информационните мрежи. Друго важно направление е развитието на системи за подпомагане на вземане на решения. Много е важно човешкият фактор да остане водещ. Най-добрият начин да се противодейства на AI е именно AI.

