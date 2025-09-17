Киселова към вносителите на вота: Познанията по право са нещо, което трябва да попълните

Председателят на 51-то Народно събрание Наталия Киселова се обърна към вносителите на вота на недоверие и заяви, че познанията по право са нещо, което трябва да попълнят.

“Принципът на политическата отговорност при рационализирания парламентаризъм – беше цитиран Омир, аз да цитирам Александър Дюма – “един за всички, всички за един“, каза Киселова и се обърна към вносителите на вота с думите, че познанията по право са нещо, което трябва да попълнят.

“Аз лично съм разочарована от мотивите на вота. Това беше злоупотреба с право”, добави Киселова.

Председателят на НС отбеляза, че вчера се навършиха 9 месеца от избора на правителството с министър-председател Росен Желязков. Киселова подчерта, че в дебата за вота на недоверие като процедура за търсене на политическа отговорност трябваше да се чуе какво през тези 9 месеца правителството не е свършило или какво е свършило по незаконосъобразен, нецелесъобразен начин.