Киселова към вносителите на вота: Познанията по право са нещо, което трябва да попълните

Разочарована съм от мотивите на вота, каза председателят на Народното събрание

17.09.2025 | 17:07 ч. Обновена: 17.09.2025 | 18:20 ч. 11
Председателят на 51-то Народно събрание Наталия Киселова се обърна към вносителите на вота на недоверие и заяви, че познанията по право са нещо, което трябва да попълнят.

“Принципът на политическата отговорност при рационализирания парламентаризъм – беше цитиран Омир, аз да цитирам Александър Дюма – “един за всички, всички за един“, каза Киселова и се обърна към вносителите на вота с думите, че познанията по право са нещо, което трябва да попълнят. 

“Аз лично съм разочарована от мотивите на вота. Това беше злоупотреба с право”, добави Киселова.

Председателят на НС отбеляза, че вчера се навършиха 9 месеца от избора на правителството с министър-председател Росен Желязков. Киселова подчерта, че в дебата за вота на недоверие като процедура за търсене на политическа отговорност трябваше да се чуе какво през тези 9 месеца правителството не е свършило или какво е свършило по незаконосъобразен, нецелесъобразен начин. 

 

